Penso che occorrerebbero nuove consultazioni e, solo in mancanza di una maggioranza, sarebbe inevitabile sciogliere le camere e andare al voto".

Non c'è ragione al mondo per non fare un governo adesso.

C'è una maggioranza M5S-Lega, c'è un possibile premier, c'è una lista di ministri.

Ma soprattutto: c’è un Savona che ha espresso chiaramente di non volere uscire dall'Euro, e lo ha ribadito dopo il veto, a caratteri cubitali.

C'è stato un fraintendimento col Quirinale?

Si chiarisca e si vada avanti - prosegue Trizzino -.

Altrimenti non me la contano giusta e, in questo caso, comincio a preoccuparmi sul serio.

Un appello ai (veri) costituzionalisti. Si può ancora creare un governo dopo la sfiducia a Cottarelli, in presenza di una maggioranza? E Il Presidente Mattarella può sciogliere le camere in presenza di una maggioranza e in assenza di motivi validi?".

PALERMO - Secondo il deputato palermitano del Movimento cinque stelle Giorgio Trizzino se il presidente incaricato Cottarelli non dovesse ricevere la fiducia "nel caso esistesse comunque una maggioranza non credo - dice su Facebook - che si potrebbero sciogliere le camere."Ho seri dubbi su quanto accaduto domenica sera al Quirinale - prosegue Trizzino, amico di Mattarella -.