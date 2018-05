Due dei tre assunti saranno inseriti nell’area tecnica amministrativa con la posizione economica C1 e un contratto da 18mila euro circa. L’altro dipendente avrà una posizione economica D1 e un contratto da 21 mila euro circa.

Il bando per l’assunzione delle due unità prevede che i candidati sappiano montatore audio e video con l’utilizzo dei programmi di post produzione, dovranno essere capaci di effettuare riprese-cameraman e di coordinarsi con la regia televisiva nel corso delle riprese in diretta.

Per partecipare ai concorsi, che scadono il prossimo 11 giugno, occorre avere i requisiti generali previsti in genere dai bandi pubblici. Per il concorso da autore e regista bisogna possedere una laurea anche triennale in Scienze della comunicazione, in Discipline delle arti figurative, della musica e dello spettacolo o il diploma accademico presso un istituto di Alta Formazione artistica musicale e coreutica.

La laurea invece non è richiesta per i due candidati alle mansioni di operatori audio visivi. Per essi è necessario essere diplomati ed avere una comprovata frequenza di qualificati corsi semestrali di specializzazione professionale in ambito audiovisivo, cinematografico e multimediale.

L’Università di Catania assume tre dipendenti a tempo pieno per un contratto annuale prorogabile di due anni per collaborare con la Web Tv dell’ateneo.prevede invece che partecipino candidati che vogliano ricoprire il ruolo di autore e regista dei programmi che saranno mandati in onda. Questo dovrà infatti occuparsi dell’ideazione, della sceneggiatura, della regia e del montaggio dei prodotti televisivi.saranno valutati i titoli presentati dai candidati che saranno sottoposti a una prova d’esame. Questa consisterà in un colloquio volto a conoscere la legislazione universitaria e le principali regole dell’ateneo etneo. Poi occorrerà dimostrare di conoscere la teoria e le tecniche cinematografiche e televisive, i programmi di montaggio e le apparecchiature e le applicazioni informatiche più diffuse. Infine sarà verificato che i candidati conoscano l’inglese.