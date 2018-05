Tutta Santo Stefano di Quisquina è infatti scesa in strada, insieme al primo cittadino e ai sindaci di Cianciana, Alessandria della Rocca e Bivona. Nella chiesa madre, poi, il momento di preghiera per la piccola, che nell'impatto ha riportato lesioni a livello polmonare, alla colonna vertebrale ed un pesante trauma cranico.

Lunedì mattina la madre la stava accompagnando a scuola, avrebbe dovuto partecipare ad una gita. Lungo il tragitto il terribile impatto, poi l'auto è precipitata dal viadotto che si trova alle porte della cittadina . "Una scena straziante - ha detto il sindaco Francesco Cacciatore, tra i primi ad arrivare sul luogo dell'incidente - Maria Stella era una ragazza meravigliosa, non riusciamo ancora a credere a quello che è accaduto. Non ci resta che fare del nostro meglio per dimostrare la nostra vicinanza alle famiglie e sperare che la piccola si salvi".

Oggi il paese di Santo Stefano di Quisquina si è fermato, il sindaco Francesco Cacciatore ha proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali della mamma di 32 anni e del bimbo di 4, morti nell'incidente stradale di tre giorni fa in contrada Contuberna.L'omelia di monsignor Ignazio Zambito è stata rivolta alla giovane mamma, al bimbo, ma anche alla figlia maggiore di Maria Stella, che a soli sette anni sta combattendo per la vita. E' ricoverata in coma farmacologico all'ospedale Di Cristina di Palermo, dove è stata trasportata per un grave politrauma il giorno della tragedia, quando un volo di venti metri dal viadotto non ha lasciato scampo alla donna e a suo fratello.. "Questa tragedia - ha detto l'arciprete di Santo Stefano di Quisquina, Antonino Massaro, che ha concelebrato il funerale insieme a don Nino Catanzaro e padre Giuseppe Carbone - ci ha scosso, ci ha lasciati senza parole. Questa giovane mamma e adesso col suo bambino in Paradiso, ma dobbiamo pregare anche per la bambina ferita e adesso ricoverata in ospedale. Affidiamo le nostre preghiere al Signore".