dopo il vertice di Lega e Cinquestelle a Montecitorio. Ci sono tre siciliani:

Nel 2013 l'ingresso in Parlamento all'età di 36 anni e la carica di vicepresidente della commissione Giustizia, adesso il secondo mandato. Coordinatore dei comuni governati dal movimento e responsabile sviluppo dello 'Scudo della Rete' nella piattaforma Rousseau, Bonafede è stato anche componente del Collegio d'appello interno della Camera per tutta la scorsa legislatura.

Alle elezioni del 4 marzo è stata eletta in Sicilia con la Lega di Matteo Salvini.

Affari regionali: Erika Stefani (Lega). Sud: Barbara Lezzi (M5S). Disabili: Lorenzo Fontana (Lega). Esteri: Moavero Milanesi. Giustizia: Alfonso Bonafede (M5S). Difesa: Elisabetta Trenta (M5S). Economia: Giovanni Tria (Lega). Politiche agricole: Gian Marco Centinaio (Lega). Infrastrutture: Mauro Coltorti (M5S). Istruzione: Marco Bussetti (Lega). Beni culturali: Alberto Bonisoli (M5S). Salute: Giulia Grillo (M5S). Paolo Savona (Politiche Ue).

Alle 19 una dichiarazione congiunta di Di Maio e Salvini ha annunciato: "Ci sono le condizioni per un governo politico". Poi il leader del Carroccio ha lasciato Montecitorio dicendo "Vado a Sondrio" senza commentare la notizia del via libera al governo.Nato a Mazara del Vallo 41 anni fa, Bonafede ha lasciato la Sicilia per andare avanti negli studi universitari. Nel 2002 la laurea in Legge a Firenze con una tesi intitolata "Il danno esistenziale - Il nodo al pettine della responsabilità civile", nel 2009 il dottorato di ricerca in diritto privato alla Sapienza di Pisa.Palermitana, classe 1966, avvocato dal 1992, penalista. Entra giovanissima nel collegio di difesa di Giulio Andreotti, accusato di associazione mafiosa. In quella circostanza Giulia Bongiorno è assistente di Franco Coppi, difensore principale dell'ex presidente del Consiglio. La grande risonanza mediatica dei processi di Palermo e Perugia a carico del Divo Giulio danno all'avvocato Bongiorno grande notorietà a livello nazionale.Nel 2006 l'ingresso in politica, candidata con Alleanza nazionale ed eletta a Montecitorio, dove è membro della commissione Giustizia e del Consiglio di Giurisdizione. Tra le sue battaglie politiche quella per l'introduzione nell'ordinamento del reato di stalking. Nel 2013 si ricandida con la lista finiana Futuro e Libertà che però non supera lo sbarramento. Tra gli altri suoi processi celebri, quello per l'omicidio di Meredith Kercher, in cui difese Raffaele Sollecito, infine assolto.La catanese Giulia Grillo, volto noto del Movimento 5 stelle, parlamentare eletta alle politiche, è stata designata ministro della Salute del nuovo possibile governo Salvini – Di Maio.Classe 1975, medico, è tra i parlamentari più vicini al capo politico Luigi Di Maio, Giulia Grillo è stata eletta prima nel 2013 alla Camera con il Movimento 5 stelle nella circoscrizione Sicilia 2. Nel 2018 il ritorno in parlamento: si è aggiudicata infatti il seggio nel collegio di Acireale con 69mila voti, il 46%, battendo l'uscente del centrodestra Basilio Catanoso.Vicepresidente del Consiglio e ministro del Lavoro e Sviluppo: Luigi Di Maio. Vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno: Matteo Salvini. Rapporti con il Parlamento e democrazia diretta: Riccardo Fraccaro (M5S). Pubblica amministrazione: Giulia Bongiorno (Lega)