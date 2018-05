La dieta mediterranea in Italia è in crisi e a pagarne maggiormente le conseguenze sarebbero maggiormente i bambini. E' questo quanto riportato da un rapporto dell'Organizzazione mondiale della sanità. I, segnale di una progressiva. Gli italiani - che condividono questo primato con Grecia e Spagna - sono quindi stati bravi a trasmettere le proprie abitudini alimentari ad altri paesi europei, dimenticando loro stessi come mangiare bene.Bevande zuccherate, dolci a merenda, troppo sale e grassi saturi avrebbero ormai preso largo campo nella quotidianità dei ragazzini, sempre più viziati dai genitori. Alle cattive abitudini a tavola ci sarebbe poi da sommare il progressivoc'è una netta preferenza fra i bambini italiani per lo stare in casa, magari davanti a tv, pc, videogiochi e smartphone. Un binomio davvero pericoloso.Diversa pare essere invece la situazione nel nord dell'Europa. A trainare il vecchio continente ci sarebbero i piccoli della, sempre più amanti della dieta mediterranea, al contrario dei paesi che l'hanno "creata" e adottata per primi, un paradosso., capo dell'ufficio europeo dell'OMS per la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili, al Congresso europeo sull'obesità che si è tenuto a Vienna tra il 23 e il 26 maggio scorso, ha confermato i numeri già citati: "La dieta mediterranea è morta. Dobbiamo recuperarla. Gli italiani riconoscono che c'è un problema e stanno cercando di fare qualcosa".