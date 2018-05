Nel frattempo, un'altra novità negli ambienti pentastellati: Carlo Sibilia, intervistato alle porte di Montecitorio, avrebbe dato via libera a Giorgia Meloni. I parlamentari di Fratelli d'Italia avevano infatti mostrato interesse ad essere della partita, già nei giorni scorsi, dopo che Di Maio li aveva allontanati dalla coalizione giallo-verde, definendoli "troppo di destra". Secondo indiscrezioni, i grillini non avrebbero però intenzione di concedere nessun dicastero alla leader romana.

Governo "rimandato" ma promosso in extremis. Potrebbe essere questa la sorte dell'esecutivo giallo-verde, tornato in campo in queste ore, dopo il rilancio di Luigi Di Maio. Il capo politico dei 5 stelle ha incontrato stamattina il Presidente Sergio Mattarella per chiarire la sua posizione sull'impeachment e parlare di ungià proposta.In un frenetico via vai, forse mai visto, al Quirinale, Di Maio ha lasciato poi spazio a Carlo Cottarelli, ricevuto da Mattarella per la terza volta in questi giorni. Al premier in pectore sarebbe stato "congelato" l'incarico di formare il governo neutrale, data la possibile nascita di uno politico.Secondo diverse indiscrezioni, nel faccia a faccia Di Maio-Mattarella sarebbero emerse possibili modifiche alla lista dei ministri presentata durante lo scorso fine settimana, con lo spostamento dicosì da andare incontro alle richieste del Colle.