PALERMO - Molti gli eventi in programma venerdì 1 giugno a “Orto In Arte”, il festival internazionale, in corso all’Orto Botanico di Palermo, organizzato da “Rinascita 18 Società Benefit, ideato e diretto da Margarida Tavares con la collaborazione di Carmelo Samonà e contributi per l’ideazione e consulenza artistica di Lara Pedilarco. Ingresso giornaliero 7 euro fino alle 19.30 (comprensivo di tutti gli eventi durante il giorno). Ingresso serale comprensivo di tutti gli spettacoli 10 euro.Dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 workshop artistici per adolescenti e adulti:Euritmia l’Arte del movimento di Rudolf Steiner, Apollo e Dioniso, le Epoche di Cultura, musica e parola come canto e linguaggio visibile, a cura dell’Eurythmeum. Con i docenti: Frauke Grahl, Eduardo Torres, Ingrid Everwijn e Joana Farcasanu; Alle 9 e alle 16 Butoh Genesi di Danza, 2° incontro con Alessandro Pintus “Non Company”.Alle 16 “Manincanto”, esperienza artistica di coro integrato, a cura di Isabelle Binet in collaborazione con Gaia Biondo e i bambini della Libera scuola Waldorf di Palermo (laboratorio aperto a tutti).Alle 16,30, laboratorio di scrittura creativa, a cura di Loredana Celebre.Alle 14,30 il seminario dal titolo “Le forme della Terra e le forme dell’Acqua: le forme nascoste nel creare della Natura”. Intervengono: Maurizio Peruzzi Cristallizzazioni sensibili; Stefano Andi L’Uomo in dialogo con la Natura. dal paesaggio all’architettura al design per l’ambiente. Natura, Uomo e Architettura con Luigi Fiumara.Allo stesso orario sarà inaugurata la mostra “Architettura Organica Vivente: costruire per l’uomo a immagine della Natura”, a cura di Forma e Flusso e Arslineandi, allestimento di Enzo Stuppia.Alle 17 la conferenza dal titolo “Rendere la tenebra ritmo di Luce. Generare il presente dell’Io”, con Salvatore Lavecchia.Sempre alle 17 incontro su “Allevamento e benessere animale”, con l’allevatore Giuseppe Grasso.Alle 19 performance di danza di Zaira, con Pier Dugukolò.Alle 21, Coro di voci e mani bianche: un’espressione di coro integrato a cura di Isabel Binet e Gaia Biondo. Il concerto nasce dalla collaborazione tra le associazioni e le scuole di Palermo.Alle 21,30 lo spettacolo “Euritmia: Musica e Parola come canto e linguaggio visibile”, a cura dell’Ensemble e del quarto anno della formazione di Euritmia dell’Eurythmeum Ch (Svizzera). Al pianoforte, il maestro Hristo Kazakov (Bulgaria). Solo di euritmia, con Lidia Apanasenko, musica di Ravel.Ingresso giornaliero 7 euro fino alle 19.30 (comprensivo di tutti gli eventi durante il giorno). Biglietto serale comprensivo di tutti gli spettacoli 10 euro.