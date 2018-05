Avvenimenti previsti per oggi, giovedì 31 maggio, in Sicilia.1) MISILMERI (PA) - Scuola secondaria G. Guastella, ore 08:00 Prima edizione di una estemporanea di pittura e concorso a premi dal titolo "Sui passi di Giusto Sucato". Previste le presenze, tra gli altri, di Rita La Tona, dirigente scolastico scuola secondaria di I grado G. Guastella, Rachele Barbaccia e Miriam Cerami del Dipartimento Arte e Immagini, il giornalista Giovanni Franco e Pablo Sucato, figlio dell'artista.2) MESSINA - Aula 2 di Giurisprudenza, ore 09:00 Conclusione del seminario sul tema "Più passi di loro" in ricordo di Falcone e Borsellino, organizzato dall'Associazione studentesca Orione, con un incontro sul tema "Mafia peloritana, ieri e oggi". Relazioneranno Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco dei Nebrodi, Marcello La Rosa, criminologo e Mario Finocchiaro, Questore di Messina.3) RAGUSA - Prefettura, ore 09:00 I sindaci dei 12 Comuni della provincia sottoscrivono i Patti per la Sicurezza urbana finalizzati a prevenire e a contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e predatoria attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza.4) MESSINA - Base navale M.M., Forte San Salvatore, ore 09:30 Firma di un accordo di collaborazione tra la Marina Militare e l'Università. Partecipano il comandante Marittimo in Sicilia contrammiraglio Nicola de Felice e il Rettore Salvatore Cuzzocrea.5) PALERMO - I.C. "Giovanni XXIII-Piazzi", ore 10:00 Incontro conclusivo di un progetto di educazione alla legalità denominato "Educazione alla convivenza civile", ideato dalla Fondazione Gaetano Costa a sostegno del percorso formativo scolastico per porre l'attenzione sulla realtà adolescenziale preda di squilibri, intolleranze e abusi.6) CATANIA - Camera di Commercio Sicilia Orientale, ore 10:00 Convegno dal titolo "La riforma del fondo di garanzia per le Pmi". E' previsto l'intervento dell'assessore regionale all'economia e vice presidente della Regione Siciliana Gaetano Armao.7) PALERMO - Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, Via E. Notarbartolo 9, ore 10:30 Conferenza stampa di presentazione della XXXVII edizione del Festival Internazionale delle Orestiadi di Gibellina che si terranno dal 7 luglio all'11 agosto.8) CATANIA - Confcommercio, Via Mandrà 8, ore 10:30 Conferenza stampa di presentazione di un convegno regionale sull'atrofia muscolare spinale, organizzato dall'associazione Famiglie Sma, in programma a Catania dall'1 al 2 giugno. Interverranno la presidente nazionale di Famiglie Sma Daniela Lauro ed il presidente di Abbetnea Franz Cannizzo.9) CATANIA - Le Ciminiere, ore 11:00 Inaugurazione di "Etna Comics 2018", l'8/o Festival Internazionale del Fumetto e della Cultura Pop. Fino al 3 giugno.10) PALERMO - Ars, Sala rossa, ore 11:00 Presentazione dei dati sui controlli, effettuati in bar e ristoranti, della qualità del ghiaccio alimentare nell'ambito del "Piano regionale per tutelare la sicurezza del ghiaccio alimentare" avviato dalla Regione. Sarà presente, tra gli altri, il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè.11) CATANIA - Università, palazzo centrale, ore 12:00 Inaugurazione di una mostra di immagini e contenuti multimediali in occasione dei 20 anni della Scuola Superiore. Fino al 15 giugno.12) PALERMO - Steri, piazza Marina 61, ore 12:00 Il Rettore dell'Università degli Studi di Palermo, prof. Fabrizio Micari, conferirà la Laurea honoris causa in "Musicologia e Scienze dello Spettacolo" a Vittorio Storaro, autore della fotografia cinematografica, che terrà una lectio magistralis sul tema "La luce e l'ombra di Caravaggio".13) PALERMO - Sala bianca Centro sperimentale cinematografia, via Paolo Gili 4 ore 12:00 Proiezione per le scuole del film sulla Shoah "La stella di Andra e Tati" alla presenza delle sorelle Bucci, sopravvissute ad Auschwitz. Partecipa il sindaco Leoluca Orlando.14) CATANIA - Università, Palazzo Centrale, aula magna, ore 15:00 Prima di una due giorni di un convegno dal titolo "La nascita, la storia e le memori della Repubblica italiana" organizzato in occasione del 2 giugno. Partecipa, tra gli altri, l'ex presidente del Consiglio e giudice della Corte Costituzionale Giuliano Amato. L'1 giugno i lavori continueranno nei dipartimenti di Scienza Umanistiche e Scienze politiche e sociali15) PALERMO - Cre.Zi.Plus dei Cantieri Culturali della Zisa, ore 15:30 Incontro, organizzato dall'Ordine degli Architetti, dal titolo "Il teatro del Sole nel parco Libero Grassi ad Acqua dei Corsari".16) CATANIA - Palazzo della Cultura, ore 16:00 Il sindaco Enzo Bianco presenta il progetto "Parco Gioeni, parco dello sport". Partecipa il consulente per lo sport Orazio Arancio.17) PARTANNA (PA) - Chiesa Madre, ore 16:30 Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, sarà a Partanna (Tp), per la riconsegna alla Curia e la riapertura al culto della Chiesa Madre, dopo i lavori di restauro finanziati dalla Regione. La cerimonia è inserita tra gli eventi in occasione del 50esimo anniversario del terremoto del Belìce.18) PALERMO - Bistro del Teatro Massimo, ore 18:00 Presentazione del libro di Alberto Pellai e Barbara Tamborini "Zitta! Le parole per fare pace con la storia da cui veniamo", organizzata dalla libreria Flaccovio Mondadori Bookstore.19) FAVIGNANA (TP) - Cala Grande, villaggio Approdo di Ulisse, ore 18:00 Quarta edizione del festival "The Djoon Experience Favignana 2018".20) CATANIA - Palazzo della Cultura, ore 18:00 Inaugurazione di una mostra dal titolo "Ex Libris. Opere 1936 &ndash2016 - Collezione Alfio Milluzzo", a cura di Giovanna Giordano. Partecipano il sindaco Enzo Bianco, l'assessore Orazio Licandro ed il direttore dell'Accademia di Belle Arti Virgilio Piccari. Fino al 24 giugno.21) PALERMO - Cantieri culturali alla Zisa, ore 18:30 Inaugurazione della mostra "Catherine Opie, The Human Landscape", la personale dell'artista americana Catherine Opie, organizzata da Palermo Pride.22) PALERMO - Feltrinelli, via Cavour 133, ore 18:30 Incontro dal titolo "La mafia uccide, il silenzio pure", organizzato in occasione dei 40 anni dalla morte di Peppino Impastato. Saranno presentati i libri "Peppino Impastato, martire civile" (Di Girolamo), di Augusto Cavadi, e "Tutti in campo. E tu, conosci Peppino Impastato?", (Navarra) di Melania Federico e Adriana Saieva.23) CATANIA - auditorium Camplus Aragona, via Ventimiglia 184, ore 19:00 Il presidente della commissione regionale antimafia Claudio Fava partecipa ad una manifestazione a sostegno della candidatura a sindaco di Emiliano Abramo.(ANSA).