Chi ambisce a questo ruolo, deve presentare la propria manifestazione d’interesse entro il 5 giugno 2018 inviando il curriculum e una copia del documento di identità

i. Si tratta dei due burocrati che dovranno collaborare col presidente della Regione Nello Musumeci, nominato l'8 febbraio scorso commissario delegato per le emergenza acqua e rifiuti., dovranno cioè coadiuvare il Presidente della Regione. Il contratto stipulato sarà probabilmente semestrale, infatti, scadrà il giorno in cui spireranno i 12 mesi dello stato d’emergenza, cioè l’8 febbraio 2019. I due professionisti avranno il trattamento economico dei dirigenti regionali. Stipendio che non graverà direttamente sul bilancio regionale dato che le risorse impiegate proverranno dal Fondo per lo sviluppo e la coesione., occorrerà avere l’idoneità fisica, il godimento dei diritti civile e politici, e non avere riportato condanne penali o avere procedimenti in corso per delitti contro la Pubblica Amministrazione e l’ambiente o per delitti che non consentano il rapporto di lavoro.. Questi devono poter vantare una esperienza quinquennale nelle mansioni dirigenziali in enti pubblici o privati. In alternativa alla carriera da dirigente i candidati devono dimostrare una esperienza di lavoro quinquennale in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza e di avere conseguito una specializzazione professionale durante la formazione universitaria e post universitaria. Potranno partecipare anche i docenti universitari, magistrati, avvocati e procuratori dello Stato. Comunque, occorre comprovare la capacità di analisi e la valutazione dei problemi del settore dei rifiuti e dell'approvvigionamento idrico nonché la competenza nella gestione delle procedure di gara d’appalto. Due mega-dirigenti, insomma. Pronti a dare una mano al governatore per risolvere le due maggiori emergenze siciliane.