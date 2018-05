L'uomo è deceduto al Policlinico di Palermo, dove era stato ricoverato in condizioni gravissime dopo l'impatto tra la sua auto e l'Alfa guidata da un ventisettenne, avvenuto sulla strada statale 286, nei pressi dello svincolo di Castelbuono.Virga, quel giorno, si trovava su una Fiat Seicento insieme alla moglie, che nonostante le gravi ferite riportate è sopravvissuta all'incidente.Le indagini sullo schianto sono tuttora in corso, a coordinarle è la Procura di Termini Imerese che ha aperto un'inchiesta. Dopo il decesso del 66enne, infatti, potrebbe aggravarsi la posizione del giovane che si trovava alla guida dell'Alfa e su cui sono ancora in fase di accertamento le responsabilità.