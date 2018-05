'Notte prima degli esami'.

ROMA - Antonello Venditti tornerà al liceo 'Giulio Cesare' di Roma. Nel giorni in cui gli studenti saranno impegnati negli esami di maturità, il cantautore romano tornerà nella scuola che lo vide adolescente. L'appuntamento è per l'1 giugno, quando il cantautore romano, che ha annunciato il suo ritorno al 'Giulio Cesare' sul suo profilo Facebook, riproporrà il suo repertorio. Non mancherà, ovviamente, il cavallo di battaglia