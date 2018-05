PALERMO - La polizia ha arrestato un palermitano di 34 anni accusato di maltrattamenti, lesioni personali e minacce gravi. L'uomo è stato, inoltre, denunciato anche per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Gli agenti arrivati in via Archirafi, a Palermo, hanno trovato una donna in lacrime che poco prima era stata colpita a calci e pugni dal marito. L'uomo, ubriaco, ha minacciato uno dei figli e danneggiato l'abitazione. La donna ha raccontato che gli episodi di violenza, minacce e aggressioni vanno avanti da tempo. L'uomo, rintracciato dalla polizia, aveva con sé due coltelli. La moglie è stata accompagnata all'ospedale, dove le sono state riscontrate ferite guaribili in 12 giorni.(ANSA).