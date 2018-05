E' di un morto e di 9 feriti, di cui uno grave, il bilancio dell'incidente sulla A22 del Brennero dove sono rimaste coinvolte 5 auto e un mezzo pesante. L'incidente è avvenuto sulla carreggiata Sud un chilometro prima del casello di Affi (Verona). Per l'incidente sono stati chiusi in direzione Sud i caselli di Rovereto Sud e Ala/Avio e si è formata una coda di mezzi lunga 9 km. La persona in gravi condizioni è ricoverata a Verona all'ospedale di Borgo Trento. Le altre otto persone sono rimaste ferite lievemente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con 4 ambulanze, l'elicottero di Verona Emergenza e un elicottero arrivato da Trento.