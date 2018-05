I pubblici ministeri scoprono che l'impiegato è riuscito a carpire la fiducia di quegli iscritti che rilasciavano assegni non trasferibili “in bianco” con la rassicurazione che avrebbe completato l’intestazione con il timbro del Telimar. Con questo stratagemma Tarantino gira gli assegni ad Oliva, segretario dell'associazione sportiva “Delfini Vergine Maria”, di cui lo steso Tarantino è un dirigente. Quindi Oliva fa transitare il denaro sul suo conto per poi ridarlo al dipendente del Telimar, trattenendo una piccola parte per sé.

Solo che avrebbe incassato il denaro senza consegnarlo al Telimar.l'ex dipendente del circolo, Giovanni Tarantino, e Guido Oliva che, secondo, l'accusa lo avrebbe aiutato ad appropriarsi di 136.995 euro. A tanto ammonta la cifra che gli imputati dovranno risarcire con una provvisionale immediatamente esecutiva al circolo, rappresentato dal presidente Marcello Giliberti che si è costituito parte civile con l'assistenza dell'avvocato Massimo Motisi.Tarantino, infatti, prima di essere licenziato per giusta causa, ha lavorato al Telimar dal 1992 al 2014. Il 2014 è l'anno in cui i conti non tornano. Comincia a circolare la voce che ci sono soci morosi nell'esclusivo circolo all'Addaura. Fabrizio Di Patti, responsabile della segreteria, si accorge che c'è gente che non paga. Chiedono spiegazioni a Tarantino che taglia corto: “Ho la situazione sotto controllo”.E così convocano Tarantino che diserta la riunione e presenta un certificato medico. Il dipendente fa giungere una memoria scritta dove sostiene che “per ragioni note al Telimar stesso ed in accordo alla presidenza”, provvede “a versare gli assegni ricevuti nel proprio conto, per poi consegnarne le somme sotto forma di denaro a parte datoriale”. Tutto ciò “per ragioni che potremmo definire comodità di cassa”. Insomma, al Telimar la contabilità è gestita in nero.ed è arrivata la condanna dei due imputati.