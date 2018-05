Il 9 giugno del 2017 Dario Farrauto ha perso la vita all'incrocio tra via Dante e via Sammartino in un incidente stradale e, proprio sul luogo della tragedia, arriverà la fiaccolata organizzata da amici e familiari.si terrà alle 18.30 nella chiesa di Sant'Ignazio, in piazza Olivella, poi partirà il corteo da via Bara all'Olivella, dove si trova il "ModCafè", il locale che Dario Farrauto gestiva."Ogni elemento con cui li abbiamo creati - spiegano i familiari - è collegato ad un aspetto della vita di Dario. I fiori sono stati fatti con la carta di vecchi giornali, il loro stelo con cavi elettrici simili a quelli del basso, che lui amava suonare".- proseguono - vogliamo ricordare i suoi sogni, i suoi desideri e collocheremo anche una ghirlanda illuminata sull'albero vicino al quale è avvenuto l'incidente. Ciò che è accaduto a Dario non deve essere dimenticato, la sua morte ha lasciato un vuoto enorme in tutti noi".