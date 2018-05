Più discariche pubbliche, almeno una per provincia. Più raccolta differenziata, capitolo che vede la Sicilia spaventosamente indietro nelle classifiche nazionali. Rifiuti fuori dalla Sicilia per il periodo in cui sarà necessario. Sono questi alcuni dei punti del piano stralcio sui rifiuti della Regione, approvato all'unanimità in IV Commissione all'Ars. Rifiuti fuori dalla Sicilia per il periodo in cui sarà necessario. Sono questi alcuni dei punti del piano stralcio sui rifiuti della Regione, approvato all'unanimità in IV Commissione all'Ars.

“Sotto impulso della commissione che presiedo – ha commentato Savarino ringraziando il governatore Nello Musumeci -, il governo ha accolto con favore la proposta di dare priorità nella concessione delle autorizzazioni, agli impianti pubblici, che dovranno essere necessariamente presenti in ogni Provincia. È la fine dei monopoli.

Esprimo profonda soddisfazione per questo importante risultato raggiunto in pochi mesi, un risultato che mette ordine al caos che da troppi anni vige sulla materia, questo caos ha consentito a qualcuno di fare caccia grossa e purtroppo sui rifiuti non mancano i predatori”.

si cerca di mettere ordine in un settore colabrodo e maleodorante: “un grigio sistema di potere sostanzialmente al di fuori dall'ordinamento giuridico” si legge nel piano. Un sistema permeabile alle infiltrazioni della criminalità organizzata e altri gruppi di pressione, come denunciano diverse indagini della magistratura.in Sicilia ha reso possibili negli anni grandi affari. Ma la qualità del servizio è rimasta in molti casi scadente e costosa per il cittadino per tutta una serie di cattive pratiche e di falle normative. Il governo ora prova a mettere ordine con questo piano stralcio. “Abbiamo posto le basi affinché la Sicilia possa accedere ai fondi europei", ha dettoUn elemento caratterizzante del piano è la scelta per le discariche pubbliche.scrive l'assessore regionale Alberto Pierobon trasmettendo gli atti al Parlamento regionale nello scorso aprile.un decreto legislativo del 1997 prevedeva il raggiungimento dell'obiettivo del 15% nell'anno 1999. “Ebbene, questo traguardo, secondo il 'Rapporto Rifiuti 2017', che cura annualmente ISPRA, è stato raggiunto con quasi vent'anni di ritardo in Sicilia, con il 15,4% di raccolta differenziata”, si legge nelle premesse del piano., a entrare nella fase operativa “e insieme all'insostenibile situazione debitoria prodotta prevalentemente dalle ventisette 'Società d'ambito', istituite nel 2002 con ordinanza commissariale, ci consegnano un sistema disarticolato, bloccato ed oneroso”.Nella regione si sono sviluppate dal basso alcune buone pratiche soprattutto nei piccoli comuni, che però faticano ad operare a causa di un contesto regionale ostile, perché organizzato intorno alla discarica e, anche, a causa di innumerevoli cambi di direzione negli indirizzi politici, amministrativi, gestionali e organizzativi”., da applicare su scala regionale. E inoltre di “accelerare l'attuazione delle azioni di prevenzione e recupero, al fine di conseguire la riduzione e il miglioramento della qualità dei rifiuti da trasferire agli impianti di trattamento/smaltimento. Inoltre, il Piano stralcio sostiene ed incentiva nuovi modelli di servizi che responsabilizzano e rendono partecipi i cittadini”.Si intende infatti “provvedere alla realizzazione degli impianti minimi necessari per realizzare l'autosufficienza gestionalecomprese le discariche per rifiuti post trattamento”. Questo anche perché, ricorda il Piano, “in tante realtà territoriali la discarica è l'unica opzione impiantistica e in molti casi distante centinaia di chilometri dal luogo di produzione”.Impietoso lo specchietto sulla raccolta differenziata nelle città metropolitane nel 2016: il Comune di Palermo è fermo al 10,4 per cento, Milano è al 64, Firenze al 57, Napoli al 47, Bari al 36. In Sicilia benino solo Trapani e Caltanissetta, 25 e 23 (poco, ma meglio degli altri). A Siracusa addirittura si è fermi sotto il 10 per cento.. Ma allo stato attuale “nel caso in cui non vi fosse un trend di crescita delle percentuali di raccolta differenziata sufficiente a sanare l'attuale situazione di emergenza con gravi ripercussioni igienico sanitarie ed ambientali che ne conseguono e, nelle more di ristabilire una condizione di equilibrio per il sistema dei rifiuti regionale, l'Amministrazione regionalecome quelli per la VII vasca Bellolampo, poi Castellana, Vittoria, Trapani. E “per lo smaltimento dei rifiuti post trattamento e di sottovaglio provenienti dai vari trattamenti, si prevede per ogni ambito provinciale la realizzazione di almeno una discarica pubblica, da identificare in ciascun territorio provinciale in base al fabbisogno dei comuni ricadenti nel territorio provinciale, tenendo conto della graduale crescita della raccolta differenziata e la realizzazione e messa in esercizio degli impianti”. Il tutto entro 18 mesi.Una buona parte riguarda gli impianti di compostaggio per riciclare l'organico. Il governo sta procedendo a uno screening dei progetti in via di autorizzazione. E l'assessorato sta incrociando i dati, spesso confusi e deficitari, sulla raccolta e sugli impianti esistenti.tra le opere da autorizzare alla realizzazione di impianti pubblici nelle province che ne sono attualmente sprovviste.