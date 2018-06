È una sentenza che fa tirare un sospiro di sollievo a tantissimi professionisti quella emessa dalla sezione Lavoro della Corte di appello di Palermo. Una cinquantina i ricorsi accolti dal collegio presieduto da Gianfranco Pignataro che danno speranza a migliaia di avvocati che ancora attendono di conoscere l'esito processuali che li riguarda.una manovra avviata nel 2011 dall'Inps d'intesa con l'Agenzia delle Entrate per recuperare milioni di euro di contributi sommersi. Prima del 2011 non era era obbligatoria l'iscrizione alla Cassa forense, la gestione separata dove finiscono i contributi previdenziali degli avvocati, contestualmente all'iscrizione all'Albo qualora non si percepiva un determinato reddito minimo., inviando 65 mila cartelle di pagamento in tutta Italia. Ne è venuto fuori un contenzioso enorme che ha dato vita a polemiche e proteste da parte degli ordini forensi. I Tribunali non hanno deciso in maniera univoca, dando a volte ragione ai professioni e altre all'Inps. Nonostante ciò l'istituto ha spedito migliaia di cartelle di pagamenti in giro per l'Italia. Si tratta di cifre comprese fra duemila e trenta mila euro.: gli avvocati non sono tenuti a pagare le somme all'Inps.