Oltre settantamila, infatti, i passeggeri previsti nei giorni a cavallo della Festa della Repubblica.

Crescono anche i movimenti: con il 24,50 per cento in più grazie all’aumento dei voli charter e all’avvio delle nuove rotte Ryanair per Manchester, di Volotea per Ancona e di AirItaly per Malpensa.

Il trend di crescita

dell’aeroporto di Palermo - che nei primi quattro mesi dell’anno risulta essere il secondo aeroporto, dopo Napoli, per crescita di passeggeri e voli, e il primo in Sicilia - è confermato anche dai numeri di maggio. Il mese infatti - concludono da Gesap - si chiuderà con 615mila passeggeri in transito".

Sono i dati rilevati da Federalberghi, che parla di un trend positivo che deve però ancora crescere. "Il riconoscimento di Palermo Capitale Italiana della Cultura e l'avvicinarsi dell'avvio di Manifesta, contribuiscono a far crescere i numeri, ma la nostra città deve attirare i turisti tutto l'anno, non soltanto da marzo a settembre"."Essendo quotidianamente a contatto con chi visita la nostra città, mi rendo conto che bisogna ancora lavorare tanto sui servizi e sul decoro. I turisti mi parlano di una città "double face", bellissima e funzionale su certi fronti, ma con carenze che devono inevitabilmente essere risolte"."Essendo un turismo prevalentemente culturale - precisa - è di maggiore qualità e pretende, giustamente, standard adeguati. Ci si deve concentrare assolutamente sui servizi informativi, sulla pulizia delle aree, sulla cartellonistica che indica gli itinerari. Non possiamo più permetterci di farci trovare impreparati".Una escalation che va di pari passo con i numeri rilevati da Gesap, la società che gestisce i servizi aeroportuali al Falcone-Borsellino.