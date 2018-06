ha testimoniato in aula al processo che vede imputati Gaetano Giglio, Nicola Messina e Daniele Crucillà.

Un video che immortalava i combattimenti fra cani in un terreno allo Zen 2. Il militareÈ una Bmw parcheggiata in via Leonardo da Vinci. A bordo ci sono tre persone. Stanno guardando un filmato ripreso con una telecamera digitale. Provano, senza successo, a nasconderla. Di certo non possono passare inosservati i loro vestiti insanguinati.all'interno di un recinto di legno. La moquette verde del pavimento è piena di sangue. Attorno ci sono gli scommettitori che urlano e filmano la scena con i i cellulari.i carabinieri scoprono l'arena recintata con dei materassi. All'arrivo dei militari alcune persone se la danno a gambe levate. Ci sono sei pitbull. Uno è ancora dentro il ring. Ferito al collo e alle orecchie. Gli altri animali sono rinchiusi dentro box fatiscenti. Non sono gli unici animali trovati. C'è pure un gallo con una flebo attaccata alla zampa. Probabilmente lo stavano dopando.