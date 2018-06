l’Italia pagherà una sanzione europea milionaria per la mancata depurazione, che potrebbe cadere sulle spalle dei palermitani per sei milioni di euro l’anno. E’ di ieri la notizia che la Corte di Giustizia europea ha inflitto al nostro Paese una mega multa per non aver costruito tutti i depuratori previsti, soldi che in un primo momento pagherà lo Stato che però, a sua volta, potrebbe rivalersi su regioni e comuni. La Sicilia non è messa neanche tanto bene, visto che buona parte dei comuni ricadono nell’Isola.ancora non completate di Palermo. Si tratta di una serie di interventi, su cui oggi il sindaco Orlando, insieme all’assessore Arcuri, ha fatto il punto con il commissario nazionale Enrico Rolle. Se Palazzo delle Aquile sta infatti gestendo direttamente i lavori al momento in corso in via Roma e in via Messina Marine, affidato alla Sikelia e per i quali ci vorranno un altro anno e mezzo di lavori, e ha completato altre opere come via Palmerino e Due Vanelle, altri 13 cantieri sono nelle mani del commissario nazionale e si sbloccheranno a breve, terminando (salvo intoppi) nel 2021.di calamità istituzionale della precedente gestione regionale. Diciamo grazie per una collaborazione istituzionale che oggi c’è, ma prima non c’era: noi, intanto, abbiamo cristallizzato la situazione mandando le carte anche alla Corte dei Conti”. La polemica, mai sopita, è riferita al governo Crocetta e all’allora assessore Vania Contrafatto, accusata da Palazzo delle Aquile di non aver impegnato le somme, e poi nominata dal governo Renzi commissario regionale (prima che Rolle sostituisse tutti i commissari regionali). Ma oggi, davanti a Rolle e ai tecnici della struttura commissariale, è stato un profondere di sorrisi e strette di mano.di Acqua dei Corsari e il collettore sud-orientale (orfano della Cariboni), per oltre 50 milioni, dovrebbero partire dopo l’estate; il resto è ormai alle battute finali e in tempi strettissimi dovrebbero aprire i cantieri. “Palermo ha dimostrato grande collaborazione – ha detto il commissario – molti progetti erano già pronti e questo ci ha permesso di accelerare i tempi. Dobbiamo fare in fretta, proprio alla luce delle sanzioni europee”.(1,8), Sferracavallo (4,8), via Etna (1,4), via Valenza (1,1), Pomara (1,2), Passo di Rigano (10,2), Boccadifalco (9), via Ponticelo (1,2), Mortillaro (7), Fondo Verde (5,5).ma anche di evitare gli allagamenti. Elimineremo gli scarichi nell’Oreto, procedendo così alla bonifica, e diremo addio a quelle chiazze scure a mare che da anni si vedevano, come al Cantiere navale”. La speranza è di bonificare finalmente la costa, specie quella Sud, e affievolire le sanzioni future. Non è detto che le 13 opere sarebbero bastate a evitare la multa europea, hanno precisato i tecnici del ministero, visto che tutta la città sarebbe dovuta essere perfettamente in regola, e inoltre il commissario nazionale ha poteri più ampi di quelli regionali, ma almeno – ha aggiunto Orlando - “avremmo potuto invocare la clemenza della corte”. Il punto sarà capire chi dovrà pagare le sanzioni, ossia se lo Stato batterà cassa con regioni e comuni: in quel caso per i palermitani si tratterebbe di dover pagare in bolletta 6 milioni l’anno in più.