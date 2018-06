PALERMO - L'autostrada Palermo-Catania, in direzione del capoluogo siciliano, è chiusa a Tremonzelli per l'incendio di un furgone Fiat Fiorino. Il mezzo è andato in fiamme mentre percorreva l'autostrada. L'autista è riuscito a mettersi in salvo. Stanno lavorando i vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Gli automobilisti devono uscire a Tremonzelli e rientrare in autostrada a Scillato. Sono impegnati gli agenti della polstrada e gli operai dell'Anas.(ANSA).