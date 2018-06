PALERMO - "L'atteggiamento di Forza Italia sarà determinato, di opposizione attenta e rigorosa. Non faremo sconti, e chiederemo alla Lega che faccia valere sul tavolo del governo quei 12 milioni di italiani che hanno votato il programma del centrodestra, Riequilibrando così un Esecutivo che per ora è a trazione grillina". Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Renato Schifani."Se oggi l'Italia ha un governo - rivendica Schifani - lo si deve in particolare al senso di responsabilità di Berlusconi il quale, anche se il centrodestra era uscito vittorioso dalle elezioni, ha consentito alla Lega di andare oltre la coalizione per provare a far nascere un Esecutivo con il sostegno del M5S e quindi dare un governo al Paese. Fin dal primo momento però abbiamo espresso le nostre perplessità, diventate poi contrarietà, con l'ufficializzazione del contratto di governo. Un programma che riteniamo insufficiente, con troppe misure senza adeguate coperture e che rischia di trasformarsi in un libro dei sogni. In particolare preoccupa l'assenza di una strategia per il rilancio del Mezzogiorno, relegato nel contratto a soltanto poche righe. E certamente la soluzione non può essere la creazione di un ennesimo ministero del Sud". "Il Meridione ha bisogno di una politica fiscale che diminuisca il costo del lavoro, incentivando le imprese ad investire ed assumere e di piani d'investimento per ridurre il gap infrastrutturale. Non, quindi - conclude l'ex Presidente del Senato - ministri o peggio ancora soluzioni assistenziali come il reddito di cittadinanza".