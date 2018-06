Ministero alla Pubblica Amministrazione: Giulia Bongiorno (Lega). Avvocato palermitano, classe '66, è stata il legale - fra gli altri - di Giulio Andreotti. Da sempre impegnata nella lotta alla violenza sulle donne (ha fondato l'associazione "Doppia Difesa"), è stata deputata per Alleanza Nazionale e per il Popolo della Libertà.

E' nato il governo Conte. Dopo una gestazione di quasi tre mesi, il nuovo esecutivo M5S-Lega è stato presentato ieri al Colle e approvato dal Presidente Sergio Mattarella. Il giuramento è previsto per oggi pomeriggio, alle 16.La squadra sarà guidata dal già premier incaricato, giurista e docente universitario di origini pugliesi, vicino al Movimento 5 Stelle. Già consulente di Palazzo Chigi nel 1988, insegna presso l'Università di Firenze, la LUISS e la LUMSA di Roma.Di seguito, la composizione del nuovo Consiglio dei ministri.Il segretario del Carroccio, milanese classe '73, è alla prima sua esperienza governativa e parlamentare. E' stato consigliere comunale del capoluogo lombardo e parlamentare europeo. Dal 2013 guida il partito fondato da Umberto Bossi.. Il capo politico pentastellato è nato ad Avellino nel 1986. Nella passata legislatura ha ricoperto la carica di vicepresidente della Camera. Nel settembre dello scorso anno è stato scelto formalmente come "candidato premier" del suo partito.. Nato a Roma nel 1948, è laureato in giurisprudenza e docente di economia per le università romane de "La Sapienza" e "Tor Vergata". Non sostiene la necessità di uscire dal'euro ma di "cambiare l'eurozona dall'interno".. Giurista romano di 64 anni, è stato sottosegretario del governo Ciampi fra il '93 e il '94. Nel 2011, Mario Monti lo scelse come ministro alle Politiche Comunitarie. Ha fatto parte della Corte di giustizia europea.Mazarese, nato nel 1976, è un avvocato specializzato in diritto privato. Nella passata legislatura è stato vicepresidente della commissione Giustizia alla Camera.Nato a Cagliari 81 anni fa, è un economista specializzato in geopolitica, docente presso l'Università di Perugia e nella romana "Tor Vergata". Nel 1993 è stato ministro dell'industria, commercio e artigianato. Euroscettico, fra le sue diverse pubblicazioni, ha proposto un "piano b" per l'abbandono della moneta unica.Trentasette anni, veneto, laureato in Giurisprudenza. Nella XVII legislatura è stato segretario della Camera mentre è divenuto questore anziano lo scorso 28 marzo.. Vicentina, nata nel 1971, è avvocato e amministratrice locale. E' stata consigliere comunale e vicesindaco di Trissino. Senatrice del Carroccio dal 2013.. 46 anni, originaria di Lecce, è stata deputata e componente della commissione bilancio e programmazione economica nel quinquennio 2013-2018.Veronese, 38 anni è un giornalista pubblicista. Dal 2009 è stato europarlamentare fino all'elezione a Montecitorio dello scorso marzo. Ricopre la carica di vicesegretario federale nel partito di Matteo Salvini.51 anni, di Velletri è docente alla Link Capus university di Roma. E' stata consigliere del ministero agli Esteri fra il 2005 e il 2006, operando in Iraq. Ha lavorato anche in Libano, nell'ambito di progetti per la sicurezza internazionale.Pavese, 45 anni, è stato assessore e vicesindaco della sua città. Dal 2014 ricopre l'incarico di capogruppo a Palazzo Madama per il Carroccio.Proviene da Soresina (Cremona) dove è nato nel 1974. Ufficiale dell'arma dei carabinieri, si è occupato nalla passata legislatura di affari costituzionali. Dal marzo scorso è capogruppo del Movimento 5 stelle al Senato.Nato in provincia di Varese nel '62, è docente e dirigente scolastico.. Mantovano, 56 anni, si occupa di formazione e design. E' stato dirigente della NABA, l'Accademia delle belle arti privata a Milano.Siciliana di Catania, 43 anni, è medico legale. Militante del Movimento fin dalla prima ora, è stata numero il numero due dei pentastellati alla Camera nella passata legislatura, promossa a capogruppo lo scorso marzo.Napoletano, nato nel '59, è docente nell'arma dei Carabinieri. E' stato referente delle investigazioni di "Ecomafia", presso la Direzione nazionale antimafia. Ha operato anche nell'ambito del Corpo forestale dello stato.Originario della provincia di Varese, 51 anni, è considerato il numero due di Matteo Salvini. Commercialista e revisore contabile, è stato sindaco di Cazzago Brabbia. In Parlamento dal 2001, ha ricoperto la carica di presidente della Commissione Bilancio fra il 2008 e il 2013. Attualmente è capogruppo leghista alla Camera dei Deputati.