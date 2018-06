"Con loro - aggiunge - ci sono molte più vicinanze che distanze perché l'accoglienza, nei limiti e nelle regole e nelle possibilità, penso sia interesse di tutti".

"Nessuna forza politica vuole l'Italia fuori dall'euro". Lo ha affermato il ministro dell'Economia Giovanni Tria conversando con i giornalisti a margine del ricevimento al Quirinale per la Festa della Repubblica."Ho iniziato a coltivare utili e numerosi rapporti con diversi esponenti del mondo cattolico: lavoreremo assieme, vi stupiremo, troveremo decisamente convergenze". Così il neoministro dell'Interno, Matteo Salvini esclude che sul tema dell'accoglienza ai migranti il suo esecutivo entrerà in collisione con la Chiesa."L'Italia è in un momento di passaggio dei compiti e delle responsabilità: faccio un forte augurio al nuovo governo e un grazie a quello che ha appena concluso la sua attività". Lo ha detto il Presidente Sergio Mattarella in occasione della festa della Repubblica.