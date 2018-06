nella passata legislatura

si era già occupata di Sanità e aveva più volte attaccato la legge 119, dell'allora ministro Beatrice Lorenzin, sull'obbligatorietà dei vaccini. La Grillo non si è mai detta contraria alla vaccinazione ma ha più volte ribadito la propria contrarietà all'obbligo, "una coercizione - lo definiva - che porta all'effetto contrario".

Il "movimento d'opinione", più volte spalleggiato da alcuni esponenti Cinquestelle, tra cui anche l'altra collega neo ministro Barbara Lezzi, basa le proprie posizioni sui presunti effetti negativi riscontrati nella salute dei bambini (primo fra tutti, l'autismo) dovuti proprio alla vaccinazione.

Giulia Grillo, parlamentare e volto storico del Movimento 5 stelle, è stata scelta come nuovodel Governo guidato da Giuseppe Conte. Medico catanese, da deputataDa quando, ieri sera, il premier Conte ha pronunciato il suo nome nella rosa dei ministri, affidandole proprio il Dicastero che si occupa di politiche sanitarie,ha invaso i post della neo ministra, scritti - per la maggior parte - da chi in questi anni ha portato avanti la battagliascrive una mamma. Un'altra le fa eco:. "Dopo un anno di lotte in tutte le piazze italiane - scrive un altro utente - siamo felici di avere una persona competente a rappresentare la salute dei nostri bambini. Le chiedo ovviamente di intervenire subito sulla legge 119 e di sospendere con effetto immediato tutte le multe che stanno già arrivando ai genitori. La prego di mettere mano a questo ricatto e di tutelare le famiglie italiane". C'è, addirittura, chi arriva a proporre unin tutte le scuole d'Italia.Commenti alla nomina anche dal: "Auguri di buon lavoro al nuovo ministro della Salute, la catanese Giulia Grillo per l'importante incarico che le è stato assegnato". "E rivolgiamo alla stessa - aggiunge - l'appello ad operare fin da subito per migliorare la sanità pubblica in Italia e nelle regioni del sud dove il servizio sanitario versa in condizioni disastrose. A livello nazionale riteniamo che il primo obiettivo del ministro Grillo debba essere una revisione della legge Lorenzin sui vaccini, al fine di renderla più equa e vicina alle esigenze delle famiglie". "Il Codacons - osserva infine Tanasi - si mette fin da ora a disposizione del ministero per ogni forma di collaborazione tesa a migliorare il settore sanitario in Italia, offrendo il contributo dei propri esperti e legali in materia".