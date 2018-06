PALERMO - Appartamento a fuoco in via Cataldo Parisio, nella zona della Noce. L'incendio è scoppiato in un'abitazione al civico 118, dove abitano due anziani. Il fumo nero e le fiamme si sono diffusi nel giro di pochi secondi: è subito stato lanciato l'allarme alla polizia e ai vigili del fuoco, arrivati sul posto. Gli agenti hanno fatto evacuare tutto il palazzo, i due pensionati sono stati messi in sicurezza, uno dei due avrebbe riportato delle ferite, sul posto anche delle ambulanze.Un altro incendio è divampato in via Tommaso Gargallo dove le fiamme si sono propagate in un'abitazione al secondo piano. I vigili del fuoco hanno domato il rogo e in questo caso non c'è stato alcun ferito e non è stato reso necessario l'intervento del 118.(Video di Ennio Tinaglia su Facebook)