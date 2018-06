PALERMO - Presentata oggi la stagione 2018-2019 del Teatro Biondo di Palermo: "[de]generazioni", il titolo del cartellone che prevede 12 opere in sala Grande e 14 in sala Strehler.“Il tema delle degenerazioni – spiega Roberto Alajmo, direttore dello Stabile palermitano - punta a portare sulla scena il grumo di conflittualità esistenti nella famiglia nel divenire delle generazioni. Fra padre e figlio, fra allievo e maestro. Una conflittualità che è all'origine stessa del teatro. Poi, siamo nell'anniversario del 68 e quindi abbiamo pensato che fosse opportuno riflettere sull’eredità di quella stagione portando in scena le speranze e le degenerazioni di allora".Sarà così una stagione con grandi classici del teatro moderno ed opere innovative. Nella sala principale del Teatro, il 24 ottobre, la prima delle prime, sarà la commedia di Aristofane "Le Rane", con la regia di Giorgio Barbiero Corsetti e con Salvo Ficarra e Valentino Picone come interpreti. Lo spettacolo sarà un riadattamento per i teatri all’italiana dell’opera andata in scena a Siracusa durante le rappresentazioni classiche. Seguiranno a novembre e a dicembre "L'abisso" di e con Davide Enia e "La tempesta" di William Shakespeare diretta da Roberto Andò. Il 2019 si aprirà con "Chi Vince Giace" di Roberto Alaimo, poi sarà la volta della messa in scena di "Sorelle Materassi" tratto da un romanzo di Aldo Palazzeschi e di"Spettri" di Henrik Ibsen. A marzo saranno inscenati "Questi fantasmi!" di Eduardo De Filippo e "Slava's snowshow". Mentre ad aprile saranno presentati al pubblico “456” di Mattia Torre e “Fotofinish” di Flavia Mastrella e Antonio Rezza. Concluderanno la stagione, fra aprile e maggio, "Sei personaggi in cerca d'autore" di Luigi Pirandello e "Don Giovanni" di Mozart interpretato dall'Orchestra di Piazza Vittorio.Nella sala secondaria del Biondo andranno in scena 14 allestimenti . Tra gli altri spettacoli programmati nella Strehler ci saranno“Faust ovvero arricogghi u filu” del palermitano Vincenzo Pirotta, “Il giardino della memoria” tratto del romanzo di Martino Lo Cascio e dedicato al rapimento e all’assassinio del piccolo Giuseppe Di Matteo e “Ombre Folli” di Franco Scaldati.Indicando la missione della prossima stagione il direttore Alajmo non ha dubbi: “La prima missione è riportare il pubblico a teatro. Negli anni scorsi, c'è stata una diaspora giustificata dal fatto che il teatro in generale era diventato un genere punitivo. Adesso il Biondo è di nuovo pieno. Negli ultimi anni, abbiamo quintuplicato le presenze e di questo andiamo orgogliosi. Con questa stagione puntiamo a migliorare i numeri provando ad alzare sempre un po’ di più l'asticella della qualità”.Alla presentazione del cartellone sono intervenuti l’assessore alla Cultura di Palermo Andrea Cusumano, l’assessore al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo, Sandro Pappalardo e l’imprenditore Tommaso Dragotto. L’incontro è stato presieduto da Giovanni Puglisi, presidente della Fondazione Teatro “Andrea Biondo”, che ha approfittato dell’occasione per fotografare lo stato di salute del teatro. Dopo gli anni di difficoltà, il Biondo chiude il 2017 con un bilancio in equilibrio fra le entrate e le spese, con 24 mila euro di avanzo.Nelle parole del presidente, infine, brucia ancora la bocciatura ministeriale che non ha dato al Teatro Biondo il titolo di “teatro nazionale”. Così Puglisi rispondendo alla stampa asserisce: “Abbiamo fatto due esperimenti e non se ne parlerà per almeno tre anni. Credo che al di là del riconoscimento della commissione ministeriale questo teatro sia nazionale. Il riconoscimento del Mibact non dà nulla e non toglie nulla. In termini economici, forse, divenendo teatro di rilevanza nazionale avremmo perso”.