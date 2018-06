annunciando la conclusione dell'iter per il nuovo bando riguardante i collegamenti con l'aeroporto "Vincenzo Florio". "

Ai dati del mese di aprile che hanno fatto registrare un decremento del 90% dei passeggeri per lo scalo di Trapani-Birgi, potevamo reagire soltanto creando tutte le condizioni per far partire al più presto il bando per le nuove rotte aeree", ha detto Turano.

Il bando - aggiunge Turano - è un risultato importante che è stato possibile raggiungere grazie al lavoro sinergico con l’assessore al Turismo Sandro Pappalardo, con Paolo Angius, Elena Ferraro e tutta Airgest. Si tratta di un passaggio fondamentale che però non esaurisce l’impegno del presidente Musumeci e di tutta la giunta per garantire una piena operatività dello scalo, una concreta attenzione al territorio e al suo sviluppo ed al diritto alla mobilità dei cittadini".

TRAPANI - Ryanair torna a scommettere sull'aeroporto di Trapani Birgi. Nella programmazione invernale che partirà il 28 ottobre sono stati inseriti i voli da e per Bologna, Pisa, sei volte a settimana, e da e per Cagliari, il giovedì e la domenica. A proposito del rilancio dello scalo, è intervenuto anche l'assessore alle Attività produttive Mimmo Turano,"La Regione ha già stanziato - spiega l’assessore - i circa 17 milioni necessari per il bando e il prossimo 7 giugno i 12 comuni del co-marketing firmeranno il progetto e la convenzione previsti dalla legge regionale 24 del 2016. Contemporaneamente il Comune di Marsala, che è stato individuato come comune capofila, conferirà mandato alla Cuc Trinakria Sud di Comiso di espletare la gara". "Attualmente la compagnia irlandese low cost opera da e per Orio al Serio, Francoforte, Karlsruhe e Praga. Altre nove destinazioni da e per il "Vincenzo Florio" sono Milano Linate e Roma Fiumicino (Alitalia), Torino (Blue Air), Pantelleria (Mistral Air), Malta, Cagliari e Napoli (Aliblue), Amsterdam e Maastricht (Corendom). AliBlue infine, ha annunciato dal 6 luglio la tratta Perugia-Cagliari-Trapani, con due frequenze settimanali (venerdì e domenica).