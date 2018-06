. Lo scontro tra un autobus dell'Amat e un uomo che si trovava alla guida di uno scooter è avvenuto poco prima di mezzogiorno, all'altezza del civico 140.Per lui è stato necessario il trasporto in ospedale, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, le volanti della polizia e gli agenti dell'Infortunistica per effettuare i rilievi e ricostruire con esattezza la dinamica.In quel caso un mezzo dell'Amat ha travolto un uomo che stava attraversando sulle strisce. Traffico in tilt nella zona, si registrano rallentamenti.