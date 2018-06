PALERMO - Sarà inaugurato il 4 giugno alle 18.30 a Cefalù, BASTIONE – Innovazione, Cibo, Cultura, un centro culturale polivalente dove si integrano esperienze eterogenee. Un Museo Digitale sul Percorso Arabo Normanno, una Sala Lettura Multimediale, uno Spazio Eventi anche per Laboratori multidisciplInari e un Caffè Letterario con cucina e pizza che seguirà il filone slow, filiera corta e km zero: sono i servizi di cui si potrà godere al suo interno per un imprinting fortemente “locale” ma dalla grande vocazione internazionale.Uno spazio multifunzionale di contaminazione e sviluppo culturale che nasce dalla riqualificazione e rifunzionalizzazione del complesso architettonico dell’Ex Infermeria dei Frati Cappuccini di Gibilmanna, di proprietà del Comune di Cefalù, costruito nel 1588 a ridosso del Bastione di Capo Marchiafava, luogo storico e simbolico per la Città di Cefalù.Co-finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso un bando per il recupero degli edifici pubblici non utilizzati rivolto a partnership tra associazioni no-profit e piccole realtà imprenditoriali, l’Ex Infermeria dei Frati Cappuccini di Gibilmanna oggi rivede la luce e torna alla fruizione pubblica dopo oltre vent’anni di chiusura e abbandono.Il Museo Digitale sui beni e la storia di “Palermo Arabo Normanna e le Cattedrali di Cefalù e Monreale”, patrimonio Unesco, farà immergere il visitatore dentro un’esperienza culturale innovativa e all’avanguardia attraverso un’esperienza in realtà aumentata coinvolgente ed emozionante. La Sala Lettura Multimediale sarà uno spazio gratuito aperto a tutti all’interno del quale sarà possibile consultare libri, riviste e quotidiani sia in formato cartaceo sia in formato digitale: un luogo di eventi tematici anche per i più piccoli aperto ed in continua trasformazione. Lo Spazio Eventi e Laboratori sarà un luogo di condivisione e network tra professionisti del settore della creatività, dell’industria tecnologica e culturale, uno spazio dove condividere conoscenza, partecipare a dibattiti, mostre, showcase e generare nuove forme di contaminazione. Dall’unione di Bastione e Villa Costanza, invece, nasce Bastione Costanza, il format ed il concept del Caffè Letterario con cucina e pizza slow. Uno spazio dove “sentire” la ricchezza delle risorse della terra e dove lo stile di vita mediterraneo si lega a scelte alimentari sane e a produzioni sostenibili. La selezione dei migliori presidi Slow Food del territorio, il lievito madre ed i grani antichi per le nostre pizze, una selezione attenta di piccoli produttori, un dialogo diretto tra produttori e consumatori dove la “filiera corta” non è solo scelta di qualità ma diventa un viaggio unico ed esperienziale attraverso le più inaspettate prospettive del gusto.