RAGUSA - Chiusa la discarica di contrada Cava dei Modicani a Ragusa. Nell'ordinanza del presidente della Regione siciliana Nello Musumeci del 31 maggio non c'è stata la proroga per l'impianto di trattamento meccanico biologico, autorizzato con precedente ordinanza del 28 febbraio, perché manca il parere dell'Arpa. La conseguenza di questa mancata ordinanza consiste essenzialmente nella chiusura, ancorché temporanea, dell'impianto che non può più ricevere rifiuti per il relativo trattamento meccanico biologico e successivo trasferimento del sopravaglio e del sottovaglio presso siti debitamente autorizzati. Nella discarica di Cava dei Modicani a Ragusa conferiscono i comuni di Ragusa, Acate, Monterosso Almo, Giarratana e Chiaramonte Gulfi. (ANSA).