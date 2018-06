Primo bagno di folla per il nuovo governo, presente alla parata del 2 giugno. "Non fatemi i complimenti adesso, non ho fatto ancora nulla. Spero che me li possiate fare dopo. Finora sono state fatte troppe chiacchiere, ora bisogna fare i fatti". Così il nuovo premier Giuseppe Conte ha risposto tra la calca dei cittadini ai Fori Imperiali. "Tenete duro, teniamo duro" ha aggiunto con il gesto del pugno serrato. A Roma le celebrazioni per la festa della Repubblica. Mattarella in un messaggio: dalla parata "l'immagine di un Paese coeso e affidabile, capace di assumere responsabilità nella comunità internazionale".