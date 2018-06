PALERMO - Rocambolesco incidente stradale in viale Regione Siciliana, all'altezza del carcere Pagliarelli. Nello scontro tra due auto una si è ribaltata: due ragazzi sono rimasti intrappolati nel mezzo, per estrarli dalla macchina è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Si è temuto il peggio, ma per fortuna le loro condizioni non vengono considerate gravi.I sanitari del 118 li hanno trasportati in ospedale, sul posto anche le pattuglie dell'Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente.Nella zona si sono registrati forti rallentamenti al traffico per la presenza dei mezzi al centro della carreggiata. La situazione è tornata alla normalità dopo la loro rimozione.