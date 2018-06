. Si vedrà che forbici saranno e cosa taglieranno.

Ha due occhi tondi e neri e fondi, come in una canzone di Lucio Dalla che narrava della luna. E un sorriso bianchissimo. Sembra un bambino, soltanto un bellissimo bambino che gioca con il vento e con il suo giubbotto, sulla tolda della nave militare 'Numancia'.Stamattina – una mattina che non è oggi – sbarcano seicento persone, 'migranti', come li chiamiamo. E siamo qui per raccontarlo.i, sulla storia e sul modo di governare ciò che nessuno arrestare potrà. Ed è buonsenso porsi il problema delle risorse da mettere insieme tra chi c'è e chi arriva. Esistono dubbi e riflessioni legittime su certe catene che conducono, passo dopo passo, i disperati nei luoghi di una speranza presunta. C'è un'emergenza in corso: è inutile negarlo, tra guerre vicine e lontane. Ma chi vorrebbe, soltanto e indiscriminatamente, respingere, dovrebbe accorrere quaggiù, e guardare con i suoi occhi le persone, niente altro che persone.accorciando, via via, un po' di riconoscibilità umana, tagliuzzandola. Come se non ci fosse vita – nel perbenismo feroce a presidio dell'indifferenza - come se si trattasse di merce deperibile che può soffrire e affogare, purché l'orrore accada altrove.. Non un trucco. Non un alieno. Non la porzione di un estraniamento. E' un bambino. Soltanto un bambino., spogliati dalla fanfara della retorica. Gente che viene qui con le mani, con il cuore, per raccogliere e soccorrere. Ci sono i medici dell'Asp, gli infermieri, le forze dell'ordine. C'è un dottore, col berrettino, che pare Napoleone sul campo di battaglia. Suda e non si ferma un attimo. Corre di qua e di là. Rincorre pure, sorregge, rincuora. E ci sono gli psicologi che ricompongono esistenze a pezzi con le suture della comprensione, ascoltando orrori e patimenti.per distribuire cibo e vestiario. E' un po' timida, concede poco ai taccuini. Ma è tutto quello che conta “E' una delle prime volte per me. C'è bisogno di accoglierli come persone, di farli sentire ciò che sono: persone, appunto”. E c'è Nadia che coordina e spiega: “Cosa hanno in comune le donne, gli uomini e i bambini che sbarcano? Direi il grande dolore e la ferma speranza che si tengono insieme. Un miscuglio che leggi nei loro sguardi”. Un altro volontario in transito approfondisce: “Quando te li trovi davanti non è solo il corpo che curi, prendi il peso delle anime. Questi hanno sofferto cose terribili".Chi accoglie ha coniato un curioso e poetico modo di dire: 'il diritto allo svenimento'. Arrivano e svengono, non perché stiano male; perché si fidano e iniziano a stare bene.Ci sono giovanotti muscolosi che percorrono la breve strada fino alla tende del medico con baldanza. Una donna incinta viene confortata e adagiata su una sedia a rotelle, il compagno accenna un saluto. Lo psicologo si destreggia, tra respiri e macerie. Cosa accadrà in futuro a questa impalcatura solidale? Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è stato lampante, a lui la chiarezza non ha mai fatto difetto, del resto, annunciando una "sforbiciata". Infine, commentando un suo venturo tour nell'Isola, ha aggiunto: "Sarò in Sicilia che è la nostra frontiera. Ci sono da migliorare accordi con Paesi da cui arrivano migliaia di disperati e non possiamo permetterci né per loro né per noi di continuare a mantenerne alcune centinaia di migliaia in Italia"tutto ok. Il dottore affronta la calura col suo indomito cappellino. Lui e i suoi colleghi sono ovunque, con una forza e una partecipazione che ti spingono a chiederti: come ci riescono? La ragazza della Caritas solleva due pacchi molto più grossi di lei. Ognuno ha sentimenti, storie e cocci da rimettere insieme; eppure sono tutti qui per i cocci, i sentimenti e le storie di altri. E qui, al molo Quattro Venti, bisognerebbe condurre per mano coloro che giudicano, senza sapere, senza incontrare, senza avere visto o vissuto.che fine ha fatto? Eccolo, che sbuca piano piano dalla scaletta, accompagnato dal sole di Palermo, sotto l'ultima luna della sua paura: "Aveva occhi tondi e neri e fondi e non piangeva". Sembra un bambino, niente altro che un bambino.