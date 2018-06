PALERMO - Claudio Bellardita, 19 anni, è morto nel reparto di rianimazione dell'ospedale Civico di Palermo dopo un incidente stradale a Reitano (Me) mentre guidava il suo Quad. Inizialmente le sue condizioni non sembravamo gravi. Poi il trasferimento in ospedale a Mistretta, dove i medici gli hanno riscontrato un'emorragia cerebrale. Da qui il trasferimento al Civico, prima nel reparto di neurochirurgia, poi in rianimazione. Poche ore dopo il giovane è morto.L'amministrazione comunale di Reitano ha proclamato il lutto cittadino, Sospesi i comizi in vista delle elezioni amministrative del prossimo 10 giugno.