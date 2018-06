Rispondendo a chi gli chiedeva quale fosse il suo primo passo da ministro, Salvini ha detto: "Domani sarò in Sicilia che è la nostra frontiera. Ci sono da migliorare accordi con Paesi da cui arrivano migliaia di disperati e non possiamo permetterci né per loro né per noi di continuare a mantenerne alcune centinaia di migliaia in Italia".

Primo sbarco di migranti, con Matteo Salvini ministro dell'Interno, nel porto di Pozzallo. Ieri sera a bordo della nave Aquarius sono arrivate 158 persone. Quattro migranti sono stati ricoverati in ospedale: due donne in gravidanza e due uomini con bronchite. Domani pomeriggio nell'hot spot di Pozzallo dovrebbe arrivare il neo ministro Salvini."Domani vado in Sicilia, è la nostra frontiera. Voglio migliorare gli accordi con i Paesi da cui arrivano migliaia di disperati per il bene nostro e loro!", ha detto Salvini arrivando alla parata del 2 giugno.Oggi, invece, una barca con 21 migranti è stata soccorsa al largo di Pantelleria (Tp) dalle motovedetta della Capitaneria di Porto. I migranti sono stati portati in porto. I militari hanno chiesto il supporto dei sanitari del 118 per un uomo che necessitava di cure immediate. Il rianimatore del 118 lo ha stabilizzato in banchina e l'ambulanza lo ha trasportato in ospedale.