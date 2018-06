SAN FRATELLO (MESSINA) - Un medico in pensione di 70 anni, Filippo Naro, è morto per l'incendio che si è sviluppato sulla sua auto, una Chrysler Pt Cruiser. Illeso il figlio, che si trovava con lui.Naro, originario di Acquedolci, nel Messinese, era andato a San Fratello per un pranzo in un agriturismo. L'uomo è stato trovato fuori dalla vettura, a terra, lungo la statale Cesarò-San Fratello. Il corpo del medico era in parte ustionato, ma potrebbe essere morto per aver intossicazione da fumo. Non si conoscono ancora le cause che hanno generato il rogo.