PALERMO - Il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti ha nominato il presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per il Trentino Alto Adige di Trento Pino Zingale nuovo Magistrato delegato al controllo di Anas s.p.a. (Gruppo Fs italiane).Zingale, che fino allo scorso anno ha svolto le funzioni di procuratore generale per la Regione siciliana e in passato ha esercitato le funzioni in Sicilia, Friuli Venezia Giulia e Campania, nonché presso la Sezione di controllo Enti e le Sezioni Riunite in sede giurisdizionale di Roma, è entrato in magistratura nel 1991, dopo alcuni anni di carriera presso la Ragioneria generale dello Stato, e in passato ha pure svolto le funzioni di Delegato al controllo sull’Agenzia del Demanio e, da ultimo, sul Gestore dei servizi energetici s.p.a. Laureato in giurisprudenza e in Scienze politiche e specializzato in diritto regionale, giornalista pubblicista e revisore legale dei conti, insegna attualmente Diritto tributario presso l’Università Telematica Pegaso e ricopre l’incarico di presidente di Sezione presso la Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia e di presidente del collegio dei revisori presso la Fondazione Teatro Verdi di Trieste. È membro della Reale Accademia di Giurisprudenza e Legislazione di Spagna.