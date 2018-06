per un tour elettorale in vista del voto per le Comunali di domenica prossima, 10 giugno. Si voterà in 138 comuni dell'Isola, tra cui cinque capoluoghi: Catania, Messina, Siracusa, Ragusa e Messina. I due leader del governo giallo-verde "si peseranno" in questa tornata di Amministrative il cui esito potrebbe avere ricadute anche sugli equilibri romani.Dopo i due sbarchi dei giorni scorsi, a Pozzallo e Pantelleria, il nuovo inquilino del Viminale ha parlato di Sicilia come "frontiera" e ha scelto di fare tappa proprio nella cittadina del Ragusano per lanciare un segnale: "Domani sarò in Sicilia che è la nostra frontiera. Ci sono da migliorare gli accordi con i Paesi da cui arrivano migliaia di disperati e non possiamo permetterci né per loro né per noi di continuare a mantenerne alcune centinaia di migliaia in Italia". E il tweet: "Domenica in Sicilia: Catania, Pozzallo, Modica. Faremo in modo che per gli immigrati clandestini si spendano meno soldi e si perda meno tempo: questo business vergognoso in Italia sarà sempre meno conveniente, scafisti e 'vicescafisti' sono avvertiti".Salvini sarà nel porto di Pozzallo alle 15, dopo aver incontrato alle 12 a Catania i cittadini in piazza Verga, presso il mercato. Dopo Pozzallo, alle 17.30, Salvini concluderà il suo mini-tour a Modica.per lanciare la volata ai candidati grillini per le Amministrative. Alle 11 Di Maio sarà a Marina di Ragusa per una passeggiata sul lungomare con comizio finale. Alle 15 si sposterà a Siracusa, per passeggiata e comizio a Ortigia. Nel pomeriggio, alle 17 arriverà a Catania per un comizio in piazza Dante e infine alle 21 sarà a Messina a piazza Cairoli. Ad accompagnarlo il vicepresidente dell'Ars Giancarlo Cancelleri, l'eurodeputato Ignazio Corrao e la parlamentare nazionale Paola Taverna.