PALERMO - Giovedì 7 giugno alle ore 17 presso il Reparto di Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale dei Bambini Giovanni Di Cristina - Istituto Mediterraneo di Eccellenza Pediatrica - diretto da Gloria Pelizzo, in collaborazione con l’Unità Operativa di Psicologia Clinica dell’Arnas Civico, diretta da Angela Di Pasquale, si darà avvio al progetto scientifico “Play therapy”, nell’ambito del percorso di accoglienza al bambino che si trova ospedalizzato nel settore chirurgico. L’obiettivo è quello di ridurre l’impatto psicologico con la malattia, diminuire la paura, contenere l’ansia e lo stress dei piccoli pazienti sottoposti a intervento chirurgico in regime di routine.Il bambino affronterà “l’operazione” arrivando in sala operatoria non in barella ma alla guida di una nuova e fiammante macchina elettrica. È nota ormai la valenza terapeutica del gioco, un vero alleato nella cura dei piccoli pazienti. Il gioco, infatti, rappresenta la modalità più semplice per esplorare, sperimentare, conoscere e quindi comprendere, ciò che lo circonda per ridurre il senso di angoscia e inquietudine. Gli effetti positivi della Play therapy verranno valutati tramite la rilevazione dei livelli di ansia pre e post-operatori con test psicodiagnostici somministrati ai bambini e ai genitori.Questa iniziativa, promossa dall’Associazione 4Children Onlus, costituisce una delle tappe del progetto di accompagnamento del bambino all’interno del percorso di cura chirurgica sostenuta dall’equipe del Reparto di Chirurgia Pediatrica. Il bambino verrà condotto con attività ludiche nelle varie fasi del periodo di ricovero dal team medico-infermieristico e dallo psicologo del reparto, Patrizia Nacci.Durante la presentazione del progetto Play Therapy avverrà la consegna ufficiale delle macchinine elettriche presso il Reparto di Chirurgia Pediatrica al 4° piano dell’Ospedale dei Bambini.Per la donazione e il trasporto delle macchinine si ringraziano: Tearose, Rocketbaby e Italmondo. Si ringrazia inoltre l’Associazione A.MI.CO per il supporto alle attività di divulgazione e sostegno dei processi di umanizzazione in ospedale per i bambini. L’evento di presentazione del progetto è stato curato da Arteventi&Communication e ha come media partner I Love Sicilia, che sostengono il lavoro dell’Associazione 4Children.