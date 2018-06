la graduatoria del settimo bando che, in pratica, rimette in circolo i soldi rimasti di quel finanziamento di 170 miliardi di lire stanziato dalla Regione nel lontano 1993 per gli edifici privati della parte più antica e degradata della città.dopo 25 anni, si avvia alla conclusione. Il bando, da cui sono state escluse aziende e agenzie immobiliari, ha premiato soprattutto i residenti e coloro che possiedono edifici dichiarati pericolanti e che per legge devono intervenire nell’immediato. “Il centro storico è ormai diventato attrattivo, fortemente attrattivo, come dimostra piazza Garraffello – dice l’assessore Emilio Arcuri – questo bando rappresenta l’ultimo atto del ciclo degli aiuti per il centro storico, pensato per incentivare a riqualificare le aree degradate. Adesso tocca alla Pubblica amministrazione intervenire nelle strutture pubbliche con investimenti mirati”., di cui solo 76 accolte. La graduatoria, che sarà pubblicata lunedì, conta 37 unità edilizie intere e 39 interventi parziali, per un totale di 277 mila metri cubi e coperture per 33 mila metri quadrati. I soggetti interessati al contributo saranno 403 (ogni unità può avere infatti più proprietari): il contributo massimo erogabile in conto capitale ammonta a 9,5 milioni, dei quali quasi due destinati a 26 immobili degradati; il massimo contributo per singola unità edilizia è di 1,1 milioni. In conto interessi ci sono in ballo 2,6 milioni: il contributo massimo per unità è pari a un milione tondo.è che i fondi pubblici ne attiveranno altrettanti privati, per un totale di 26 milioni di euro. “Continua il sostegno e l’invito della Amministrazione comunale nei confronti degli operatori e dei proprietari privati per l’ulteriore valorizzazione del nostro splendido centro storico - commenta il sindaco Leoluca Orlando - che vive una stagione di vivibilità e attrattività anche internazionale. Anche questi interventi confermano Palermo capitale della cultura”.dovranno presentare la documentazione, poi si passerà all’istruttoria tecnica con i pareri, alla verifica dei computi metrici e alla determinazione degli importi che potrebbero così variare rispetto a quanto previsto inizialmente. Un iter che potrebbe durare da sei a 18 mesi, a seconda dei casi.