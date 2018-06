Una persona è morta e due sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta nella serata di ieri a San Calogero, in provincia di Vibo Valentia. La vittima è un cittadino del Mali di 29 anni, morto dopo essere stato ferito a colpi di fucile, sparati da ignoti. Stranieri anche i due feriti, che si trovavano in compagnia della vittima.Secondo la prefettura di Reggio Calabria, i tre sono stati colpiti mentre presumibilmente stavano per compiere un furto. Indagano i carabinieri.