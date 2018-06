Tonno alla siciliana e in agrodolce per Musumeci e Salvini

Il ministro dell'Interno Salvini, in visita oggi all'hotspot di Pozzallo (Ragusa), è stato accompagnato dal presidente della Regione Nello Musumeci. A pranzo si sono fermati al ristorante Ballarò, di piazza della Rimembranza. "Per i più curiosi - racconta un utente su Facebook - hanno mangiato tonno alla siciliana e tonno in agrodolce, specialità del ristorante"."Nel pomeriggio ho accompagnato il ministro dell'Interno Matteo Salvini all'hotspot di Pozzallo dov'è ospitato un centinaio di migranti. Ho notato ordine, pulizia, servizi efficienti". Così su Twitter il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. "Mi hanno colpito i piccoli, dediti a disegnare, e un adolescente impegnato in una lezione di lingua italiana. Quello dell'immigrazione - aggiunge - è un tema assai complesso e va affrontato con prudenza e determinazione, nel rispetto prioritario della dignità della persona".