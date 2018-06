Aggredita Giulia Bongiorno

Paura a Roma per il nuovo ministro alla Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno, nel tardo pomeriggio di ieri. L'esponente leghista, nata a Palermo, si trovava in Piazza di Spagna, a due passi del Parlamento, senza essere scortata. "Il Messaggero" riporta che, che pronunciava parole confuse. Aggredita verbalmente la sua "vittima", lo straniero si sarebbe poi abbassato i pantaloni. Il ministro è - quindi - intervenuta per allontanare l'uomo ma è stata a sua volta avvicinata e minacciata dal molestatore.Dopo una tempesitva chiamata della stessa Bongiorno, sul posto, sono intervenuti gli agenti della polizia che hanno riportato l'ordine nella famosa piazza della capitale, senza conseguenze.