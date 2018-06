In particolare, nel corso delle indagini, è stata documentata l’esistenza e l’operatività in quel territorio di una strutturata associazione criminale (con precise ripartizioni di ruoli e competenze tra i componenti, tutti imparentati tra loro), dedita alla sistematica commissione di incendi dolosi nei confronti dei rivenditori di rame e ferro con il chiaro intento di intimidirli e scoraggiarne l’attività lavorativa. Con queste intimidazioni, secondo l'accusa, la banda di Camporeale avrebbe voluto stabilire una “posizione di monopolio” in quel mercato.

Da alcune intercettazioni è poi emerso un loro particolare interesse nel cercare di carpire i movimenti dei carabinieri durante i servizi di pattuglia. In carcere sono finiti: M

aurizio Multe, nato a Partinico il 16/06/1992 e residente a Camporeale;

Barbara Lombardo, nata a Salemi il 02/02/1985, residente a Camporeale;

Salvatore Lazzara, nato ad Alcamo il 13/01/1988, residente a Camporeale;

Vincenza Ferdico, nata a Palermo il 17/01/1994 e residente a Camporeale); F

rancesco Mulè, nato a Partinico il 11/07/1990 e residente a Camporeale;

Calogero Mulè, nato a Partinico il 15/11/1988 e residente a Camporeale e

Vincenzo Mulè, nato ad Alcamo il 06/10/1993 e residente a Camporeale.

I militari impegnati dalle prime ore del mattino hanno dato esecuzione a un provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Palermo, nei confronti di sette persone indagate per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di numerosi furti di rame, materiali ferrosi e in abitazioni a Camporeale nonché alla commissione di estorsioni, ricettazioni e danneggiamenti tramite incendio.in seguito a una serie di incendi dolosi di autocarri ai danni di alcune piccole ditte individuali della cittadina in provincia di Palermo e operanti nel settore della raccolta e della rivendita di vari materiali ferrosi.I sette indagati, inoltre, sono stati individuati quali responsabili di molteplici furti di vario genere all’interno di abitazioni di cittadini del luogo.