Avvenimenti previsti per lunedì, 4 giugno, in Sicilia.1) PALERMO - Palazzo dei Normanni, ore 09.30 "Le trasformazioni della giustizia amministrativa: attualità e ruolo del Cgars" è il titolo del convegno che vede gli interventi, tra gli altri, del presidente del Consiglio di Stato Alessandro Pajno, della presidente del Cga Rosanna De Nictolis, di Calogero Ferlisi, presidente del Tar, di Girolamo Rubino, della Società italiana avvocati amministrativisti, del presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè e del governatore Nello Musumeci.2) MASCALUCIA (CT) - Abitare, ore 10:00 Conferenza stampa di presentazione di "Dove fiorisce la Jacaranda", sesta edizione della mostra mercato di piante del giardino mediterraneo che si terrà nella Villa Trinità il 9 e il 10 giugno prossimi.3) PALERMO - Cantieri culturali alla Zisa, ore 16:00 Quinta giornata dell'8/a edizione del Sicilia Queer Filmfest.4) PALERMO - Feltrinelli, via Cavour 133, ore 18:00 Presentazione del libro "Ombre nere. Il delitto Mattarella tra mafia, neofascisti e P2" di Giuseppe Lo Bianco e Sandra Rizza (Rizzoli).5) CATANIA - Via Siena 1, ore 20:00 Incontro con il candidato a Sindaco di Catania, Riccardo Pellegrino, nell'ambito delle iniziative promosse da CittàInsieme.6) PALERMO - Cinema Rouge et Noire, ore 21.00 Nell'ambito del Supercineclub, proiezione di "Film Blu" di Krzysztof Kieslowski, in originale francese con sottotitoli.(ANSA).