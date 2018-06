L'iter istituzionale per l'avvio del nuovo Governo procede a ritmi spediti. Dopo il giuramento avvenuto venerdì scorso, la squadra di Giuseppe Conte - con ogni probabilità - si presenterà, il governo dovrebbe godere di: 109 senatori del M5S, 58 quelli della Lega, 2 gli "ex grillini" e due i parlamentari del "Movimento associativo italiani all'estero" che hanno già fatto sapere di essere pronti a sostenere il nuovo premier. Si asterranno i 18 di Fratelli d'Italia, e voteranno contro i 62 di Forza Italia insieme ai 58 del Partito Democratico. A questi dovrebbero aggiungersi alcuni senatori del gruppo misto provenienti da LeU e "+Europa". Probabile "no" anche dal gruppo autonomista, dove siede - fra gli altri - il presidente emerito Giorgio Napolitano.Alla Camera, la musica sarà decisamente migliore per la coalizione M5S-Lega: 222 sono i deputati pentastellati, 124 quelli del Carroccio per un totale di, già trenta in più rispetto alla soglia richiesta. Se a questi andiamo a sommare gli "ex 5 stelle" e qualche altro eletto all'estero, si avrebbe una maggioranza abbastanza schiacciante. Anche in questo caso è prevista l'astensione di Fdi, che qui conta 32 parlamentari. Voteranno contro il Pd (111), Fi (105), LeU (14) e alcuni esponenti del misto, provenienti per lo più da "Noi con l'Italia-Udc", "Civica Popolare" e "+Europa".