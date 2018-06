MESSINA - Un uomo di 56 anni è stato denunciato a Messina dalla polizia per aver dato fuoco al portone principale della chiesa di San Giuliano. Indagini in corso da parte della polizia per chiarire la dinamica e le motivazioni del gesto; l'uomo sembra si sia vendicato in questo modo perché la chiesa non l'avrebbe aiutato adeguatamente. Ha anche poi incendiato un cassonetto della spazzatura, davanti al giardino Corallo. (ANSA).