Tragico incidente stradale sulla A20 Palermo-Messina, in direzione Palermo, nei pressi di Rometta. Il bilancio è di un morto, uno dei conducenti, e quattro feriti. Sul posto diversi mezzi di soccorso, ambulanze del 118, i vigili del fuoco e gli uomini del Cas.La vittima era alla guida di una vettura che si sarebbe ribaltata in modo autonomo, i feriti si trovavano su una seconda auto sbandata per evitare l'impatto. Massimo riserbo mantengono ancora gli agenti della Polizia stradale sull'identità della vittima e sulla dinamica dell'incidente. L'incidente si è verificato intorno alle 17.10.