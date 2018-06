'Nell'emergenza migranti occorre buon senso, l'Italia non può essere trasformata in un campo profughi: 'O l'Europa ci aiuta oppure sceglieremo altre vie'. E' quanto sottolinea il dell' Interno Salvini, e nel farlo riconosce il lavoro del suo predecessore. Sulle parole di ieri della cancelliera Merkel (l'Italia lasciata sola), 'dobbiamo vedere i fatti' commenta, critico nei confronti del documento europeo in discussione domani: 'penalizzerebbe l'Italia e altri Paesi mediterranei a favore dei Paesi del Nord e dell'Est Europa'. Intanto, sale a 48 il numero delle vittime del naufragio di ieri in Tunisia.